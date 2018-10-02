Haber Hattı

Bakan Kasapoğlu milli sporcularla bir araya geldi
GENÇLIK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Buenos Aires
2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek milli sporcularla bir araya geldi. Kasapoğlu, "Türk sporcularının gelişiminde ve başarılarının devamlılığında bir sıkıntı, kopukluk var. Yeniden yapılandıracağımız bakanlığımızda bu sorunları ortadan kaldıracak ciddi dönüşümümüz olacak. Devlet olarak spor ve sporcularımız için bütün imkanlarımızı seferber ettik. Sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Eksiklerimizi de tespit ederek bu yolu birlikte yürüyeceğiz. Sihirli kelimemiz, koordinasyon. Koordinasyonunuz çok sağlam olacak" dedi. Türkiye, 6-18 Ekim'de gerçekleşecek oyunlarda 17 branşta toplam 55 sporcu ile katılacak. Düellonun galibi Osmanlıspor
SPOR Toto 1. Lig'de 7'nci haftan dün iki maçla tamamlanırken, Osmanlıspor, deplasmanda Gazişehir Gaziantep'i 3-2 mağlup etti. Başkent temsilcisine üç puanı getiren üç golü; 17'nci dakikada Caner Arıcı
, 28'inci dakikada Burhan Eşer
ve 90'ıncı dakikada Beykan Şimşek kaydetti. Gazişehir'in gollerini 20 ve 51'inci dakikalarda Oğulcan Çağlayan attı. Osmanlıspor, puanını 9'a çıkardı. Gazişehir, 11 puanda kaldı. Adanaspor ise Giresunspor deplasmanında 1-0 kazandı. Turuncu-beyazlı ekip, Hakan Barış'ın 90'ıncı dakikada attığı golle güldü ve 6 puana yükselerek düşme hattının üstüne çıktı. Mehmet Özdilek: İçerde her maçın favorisi biziz
BÜYÜKŞEHİR Belediye Erzurumspor'da yeni teknik direktör Mehmet Özdilek
, dün imzayı attı ve önemli mesajlar verdi. "Erzurumspor için felaket senaryolarına gerek yok" diyen 52 yaşındaki teknik adam, en önemli avantaj olarak rakım ve taraftar güçlerinin kullanılması gerektiğini belirterek, "İç sahada favori takım biziz. Özellikle kış aylarında bu avantajı kullanacağız. Alanya maçı ile 3 puan açılışını yapmak istiyoruz" dedi. Özdilek, gelecekten umutlu olduğunu belirtip, "İlk haftalarda Beşiktaş, G.Saray ve Başakşehir'le oynadık. Aslında tüm maçlardan puan alacak şekilde bir oyun oldu ama sonuç çıkmadı. Sakin olmalıyız. Köprünün altından daha çok sular akacak. Elimde sihirli değnek yok ama bu bir süreç. Doğru yönetmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.
FURKAN NEHRİ G.Saray ve Tofaş sahne alıyor
7 DAYS Eurocup'taki temsilcilerimiz Galatasaray ve Tofaş gruplarındaki ilk maçlarına bugün çıkacaklar. A Grubu'nda yer alan Galatasaray, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20:00'de başlayacak karşılaşmada Andorra temsilcisi MoraBanc Andorra'yı konuk edecek. Karşılaşma Tivibu SPOR2'den naklen yayınlanacak. B Grubu'nda yer alan Tofaş ise deplasmanda Alba Berlin ile mücadele edecek. Mercedes Benz Arena'da oynanacak bu maç 21:00'de start alacak ve Tivibu SPOR3 ekranlarından izlenebilecek. Lebron: Lakers formasına alışmam zaman alacak!
NBA'DE hazırlık maçları sürerken L.A. Lakers'ın Denver Nuggets'a 124-107 kaybettiği karşılaşmada gecenin olayı LeBron James'in ilk kez Lakers forması giymişti. 15 dakika süre alan ve ikinci yarıda oyuna girmeyen LeBron 3/4 serbest atış, 2/2 üçlük, 0/4 iki sayı ile 9 sayı attı, 3 ribaund, 3 de asist üretti. LeBron, oyunda çok fazla kalmasa da tribünlerdeki Lakers taraftarlarının yoğun desteği ile karşılaştı. James, ilk izlenimlerini şöyle paylaştı: "Aslında beklenenden fazla oynadım ama oldukça iyi hissettim. Benim için yeni bir serüvenin başlangıcı. Lakers taraftarlarının sesini duymak harikaydı. Farklı bir forma giymek her zaman bana farklı hissettiriyor. St. Vincent-St. Mary ile Cavalivers formasını değiştirdiğimde, Cavaliers forması ile Heat formasını değiştirdiğimde, Cavaliers'a döndüğümde ve bugün Lakers forması giydiğimde hep farklı hissettim. Alışmak zaman alacak." Süper Lig Avrupa'nın huzurevleri arasında
AVRUPA'NIN en yaşlı 20 takımının değerlendirildiği rapora Spor Toto Süper Lig'den sekiz takım girdi. Söz konusu sekiz takım arasında şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe de yer alıyor. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CİES) yayınladığı rapora göre; 30.93 yaş ortalaması ile Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Apollon Limassol, listenin ilk sırasında yer alıyor. Beşiktaş 30.91, MKE Ankaragücü 30.44, Medipol Başakşehir 30.02, Sivasspor 29.98, Akhisar 29.84, Göztepe 29.47, Aytemiz Alanyaspor 29.42, Fenerbahçe ise 29.31 yaş ortalamaları ile Avrupa'nın en yaşlı ilk 20 takımı listesinde bulunuyor. Avrupa'nın beş büyük liginde mücadele eden hiçbir takımın listede bulunmaması ise dikkat çekiyor.