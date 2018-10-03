Sultanlar ezdi geçti

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aponya'da devam eden 18. FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası
'nda A Milli Takım
, dün Bulgaristan
'ı 3-0 yenerek B Grubu'ndaki 3'üncü maçında 2'nci galibiyetini aldı. Mücadeleye Cansu, Eda, Zehra, Şeyma, Meliha, Meryem altılısı ve libero Simge ile başlayan Filenin Sultanları, 25-17, 25-23 ve 25-12
'lik setlerle galibiyete uzandı. Bu sonuçla grupta puanını 6'ya yükselten ay-yıldızlılar, 4. maçında bugün TSİ 07.40'da İtalya ile karşılaşacak.
Bu arada kariyerinde ilk kez A Milli Takım forması giyen Derya Cebecioğlu'na takım arkadaşları maç sonunda kutlama yaptı.