Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Sultanlar ezdi geçti

Sultanlar ezdi geçti

A , Japonya’da düzenlenen ’nda ’ı 3-0 mağlup etti

Giriş Tarihi: 3.10.2018
Sultanlar ezdi geçti
Japonya'da devam eden 18. FIVB 'nda A , dün 'ı 3-0 yenerek B Grubu'ndaki 3'üncü maçında 2'nci galibiyetini aldı. Mücadeleye Cansu, Eda, Zehra, Şeyma, Meliha, Meryem altılısı ve libero Simge ile başlayan Filenin Sultanları, 25-17, 25-23 ve 25-12'lik setlerle galibiyete uzandı. Bu sonuçla grupta puanını 6'ya yükselten ay-yıldızlılar, 4. maçında bugün TSİ 07.40'da İtalya ile karşılaşacak. Bu arada kariyerinde ilk kez A Milli Takım forması giyen Derya Cebecioğlu'na takım arkadaşları maç sonunda kutlama yaptı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Sultanlar ezdi geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN