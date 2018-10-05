Filenin Sultanları, Küba’yı devirdi, F Grubu’na gitti

A Milli Kadın Voleybol
Takımımız, 2018 FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki beşinci maçında Küba
'yı 25-15, 25-14, 23-25 ve 25-7'lik setlerle 3-1 yenerek, ikinci tura yükseldi. Millilerde Meryem Boz 17, Hande 16 ve Zehra da 15 sayı ile oynadı. Bu sonuçla B Grubu'nu 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle üçüncü sırada tamamlayan Türkiye
, F Grubu'nda yer aldı. Filenin Sultanları ikinci turda, C Grubu'nu ilk 4 sırada tamamlayan Rusya, ABD, Tayland ve Azerbaycan ile mücadele edecek. İkinci turda gruplarını ilk 3 sırada bitiren takımlar son 6'ya kalacaklar. Maçlar, Osaka şehrinde oynanacak.