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Filenin Sultanları, ’yı devirdi, F Grubu’na gitti

Giriş Tarihi: 5.10.2018
Filenin Sultanları, Küba’yı devirdi, F Grubu’na gitti
A Milli Takımımız, 2018 FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki beşinci maçında 'yı 25-15, 25-14, 23-25 ve 25-7'lik setlerle 3-1 yenerek, ikinci tura yükseldi. Millilerde Meryem Boz 17, Hande 16 ve Zehra da 15 sayı ile oynadı. Bu sonuçla B Grubu'nu 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle üçüncü sırada tamamlayan , F Grubu'nda yer aldı. Filenin Sultanları ikinci turda, C Grubu'nu ilk 4 sırada tamamlayan Rusya, ABD, Tayland ve Azerbaycan ile mücadele edecek. İkinci turda gruplarını ilk 3 sırada bitiren takımlar son 6'ya kalacaklar. Maçlar, Osaka şehrinde oynanacak.
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Filenin Sultanları, Küba’yı devirdi, F Grubu’na gitti
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