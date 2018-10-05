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'de sıradaki durak

Sezonun 17. yarışı Grand Prix'sinde sıralama turları yarın, yarış ise 7 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2018 10:40
Formula 1'de sıradaki durak Japonya

Dünya Şampiyonası'nda heyecan, 'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 17. yarışıyla sürecek.

Japonya'nın Suzuka kentiyle aynı adı taşıyan 5,807 kilometrelik pistte 53 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 09.00'da başlayacak. Yarış ise 7 Ekim Pazar günü TSİ 08.10'da gerçekleştirilecek.

Sezonun sondan 5. mücadelesi, Mercedes'in şampiyona lideri sürücüsü 'ın 50 puan arkasındaki Ferrari takımından 'in iddiasını sürdürmesi için büyük önem taşıyor.

Önceki yarışlarda Lewis Hamilton 8, Sebastian Vettel 5, Red Bull-TAG Heuer sürücülerinden Daniel Ricciardo 2, Max Verstappen ise bir kez podyumun zirvesine çıkmıştı.

Japonya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR KLASMANI

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 306 puan

2. Sebastian Vettel (Almanya): 256

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 189

4. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 186

5. Max Verstappen (Hollanda): 158

TAKIMLAR KLASMANI

1. Mercedes: 495 puan

2. Ferrari: 442

3. Red Bull: 292

4. Renault: 91

5. Haas: 80

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Formula 1'de sıradaki durak Japonya
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