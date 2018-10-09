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Konya etabını Richeze kazandı

2018 'nun (TUR 2018) ilk etabını, Quick-Step Floors takımının Arjantinli sporcusu kazandı.

İHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018 16:27
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Konya etabını Richeze kazandı

Bu yıl 54. kez organize edilen 'nun,148,4 kilometrelik Konya-Konya etabını 3 saat 29 dakika 14 saniyede bitiren birinci oldu.

Sprint bitişine sahne olan etapta, Bora-Hansgrohe takımından Sam Bennett 2'nciliği, BMC takımından Jean Pierre Drucker ise 3'üncülüğü elde etti.

Bu sonuçla Maximiliano Richeze, genel klasmanda zirveye çıkarak turkuaz mayoyu giydi. 35 yaşındaki bisikletçi, aynı zamanda sprint klasmanında da ilk sıraya yerleşti.

Türkiye Milli Takımı'ndan Onur Balkan da Türkiye güzellikleri klasmanında zirvede yer aldı.

Öte yandan ana grup, bitişe 3,5 kilometre kala şehir merkezinde talihsiz bir olay yaşadı. Yarışmanın favorilerinden Quick-Step Floors takımından Fernando Gaviria Rendon, takım arkadaşıyla çarpışması sonucu düştü. Burada sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gaviria Rendon yarışa tekrar katıldı.

TUR 2018'e, yarın Alanya iAntalyalya arasındaki 2. etapla devam edilecek.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 14 Ekim Pazar günü İstanbul'da son bulacak.

Dünyanın tek kıtalararası bisiklet turuna katılan sporcular, 6 etap sonunda yaklaşık 950 kilometre pedal çevirecek.

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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Konya etabını Richeze kazandı
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