Şampiyon Halkbank kupaları üçledi

VOLEYBOLDA Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası'nı Maliye Piyango
'yu 3-2 yenen Halkbank
müzesine götürdü. Geçen sezon Efeler Ligi'nde şampiyon olan ve Kupa Voley
'i kazanan Halkbank ile Kupa Voley finalisti Maliye Piyango, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaştı. Halkbank, 23-25 ve 22-25'lik set sonuçlarıyla 2-0 geriye düştüğü maçı çevirmeyi başardı. Başkent ekibi diğer setleri 25-23, 25-21 ve 15-11 alarak, nefes kesen maçı 3-2 kazanırken, Burutay da karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçildi.