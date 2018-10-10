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Şampiyon kupaları üçledi

Giriş Tarihi: 10.10.2018
VOLEYBOLDA Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası'nı 'yu 3-2 yenen müzesine götürdü. Geçen sezon Efeler Ligi'nde şampiyon olan ve 'i kazanan Halkbank ile Kupa Voley finalisti Maliye Piyango, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaştı. Halkbank, 23-25 ve 22-25'lik set sonuçlarıyla 2-0 geriye düştüğü maçı çevirmeyi başardı. Başkent ekibi diğer setleri 25-23, 25-21 ve 15-11 alarak, nefes kesen maçı 3-2 kazanırken, Burutay da karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçildi.
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Şampiyon Halkbank kupaları üçledi
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