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Sığınmacı sporcular takımı Tokyo 2020'de de olacak

'na katılım hakkı kazanan sığınmacı sporcular, Rio 2016'da olduğu gibi, "" adına yarışacak.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2018 11:56
Sığınmacı sporcular takımı Tokyo 2020'de de olacak

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Rio 2016'da olduğu gibi 'nda da ""nın yarışacağını açıkladı.

IOC'den yapılan açıklamaya göre, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te toplanan icra kurulu, 'nın başkenti Tokyo'nun 24 Temmuz-9 Ağustos 2020 tarihlerinde ev sahipliği yapacağı oyunlara katılım hakkı kazanan sığınmacıların, Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı adına, Olimpiyat bayrağı altında mücadele etmelerine karar verdi.

Takımın, IOC üyesi ulusal komitelerin milli takımlarıyla aynı muameleyi göreceği ve bu takım için olimpiyat köyünde yer ayrılacağı aktarıldı.

Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı sporcularının, IOC tarafından sağlanacak formaları giyip, atanacak antrenör ve teknik görevlilerle çalışacağı vurgulanırken, madalya almaları durumunda da ülkelerinin milli marşları yerine olimpiyat marşının çalınacağı kaydedildi.

Ayrıca, bu takımda yer alacak sporcuların seyahat ve katılımla ilgili masraflarının da IOC tarafından karşılanacağı belirtildi.

İlk kez 2016 Rio Olimpiyatları'nda mücadele eden Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı'nda Etiyopya, Güney Sudan, Suriye ve Demokratik Kongo'dan 10 sporcu mücadele etmişti.

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Sığınmacı sporcular takımı Tokyo 2020'de de olacak
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