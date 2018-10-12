Gençlerimiz kendi kültürünü bilmeli

Güneş Vakfı'nın Erzurum
Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Atatürk Üniversitesi'nin katkılarıyla Erzurum'da düzenlediği Türk Dünyası Spor Şöleni etkinlikleri gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ile başladı. Dünya Etnospor Konfederasyonu
Başkanı Bilal Erdoğan
'ın da katıldığı açılış töreninde binlerce vatandaş cadde boyunca atlı birlikler eşliğinde yürüdü. Açılışta konuşma yapan Erdoğan, "Gençlerimizin kendi kimliğimizi benimseyerek yetişmiş olmaları gerçek anlamda bağımsızlığımızın olmazsa olmaz şartıdır. Hamdolsun geçtiğimiz 16 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gençlerimiz de özgüven kazanıyor. Gönül coğrafyamızda milyonlar Türkiye'ye bakıyor. Tüm dünyada milyonlarca mazlum Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyor. Bunların bereketiyle, bu cephe sarsılmaz. Geleneksel sporlarımızın korunması değil yaşatılması önemlidir"
ifadelerini kullandı.