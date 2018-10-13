Fenerbahçe açılış maçında set vermedi

Fenerbahçemiz, 2018-2019 Voleybol Sezonu Efeler Ligi'nin açılış maçında Jeopark Kula Belediye'yi konuk etti. Rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen Erkek Voleybol Takımımız, setlerini 25-15, 25-22 ve 25-16 üstün tamamladığı maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erdal Akıncı, Recep Karakoç

Fenerbahçe: Cupkovic, Ferhat Akdeniz, Ter Maat, Klinkenberg, Emre Batur, Ulaş Kıyak (Ahmet Karataş)

Jeopark Kula Belediyespor: Zafer Ceyhun Tendar, Turgay Doğan, Umut Yücel Baran, Demirhan Durul, Stern, Burak Köse (Okan Orhan Demirbaş, Selim Yıldırım)

Setler: 25-15, 25-22, 25-16

Süre: 81 dakika (25, 30, 26)