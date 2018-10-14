Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > 54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun son etabı start aldı

54. ’nun son etabı start aldı

Bu yıl 54.'sü düzenlenen ve dünyanın tek kıtalararası bisiklet turnuvası olan ’nun 164 kilometrelik -İstanbul etabı start aldı.

İHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 14.10.2018 11:43
54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun son etabı start aldı

54. 'nun bin kilometrelik etabında 20 takımdan 140 sporcu kıyasıya yarıştı.

İç Anadolu'dan başlayan tur, daha sonra Ege ve Akdeniz sahillerinden geçerek Marmara'ya ulaştı. 2. kez dünyanın en önemli yarış kategorisi olan UCI World Tour kapsamında toplam 5 etap tamamlandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sabah saatlerinde hazırlıklarını tamamlayan bisikletçiler, startın verilmesiyle İstanbul Yolu üzerinden, Osmangazi Köprüsü'nü kullanarak Sultanahmet Meydanı'nda finale ulaşacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun son etabı start aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN