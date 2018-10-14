Büyük gün geldi

Dünyanın sayılı tematik maratonlarından biri olarak kabul edilen Turkcell Gelibolu Maratonu için hazırlıklar tamamlandı.

Bugüne kadar 15 binden fazla kişinin katıldığı organizasyonda maraton, yarı maraton, 10 kilometre ve halk koşusu gerçekleşecek. Organizasyonun en zorlu etabı olan 42 kilometrelik maraton, Morto Koyu'ndaki start noktasından başlayacak. Toplam ödül ise 100 bin lira olarak belirlendi.

Öte yandan, iki yıl önce 10 bin fidanın dikimiyle hayata geçirilen Turkcell Barış Ormanı'na, bu yıl 10 bin fidan daha eklenerek ağaç sayısı 30 bine çıkarılacak. Ayrıca BiP üzerinden kayıt yaptıran katılımcı sayısı kadar fidan da Turkcell Barış Ormanı'na eklenecek.