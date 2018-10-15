Kazanan doğa oldu

Turkcell'in ana sponsorluğunda, "Barış için koşuyoruz"
sloganıyla dördüncüsü gerçekleştirilen Gelibolu
Maratonu'nda 42 kilometrelik parkuru, erkeklerde Etiyopyalı Getaye Gelaw
, kadınlarda Rus Svetlana Sepeliova
ilk sırada bitirdi. Binlerce sporseverin katıldığı organizasyonda, yarı maraton kategorisinde erkeklerde Etiyopya'dan Fetene Alemu
, kadınlarda Fatma Demir
şampiyon oldu. Maraton kapsamında Turkcell Barış Ormanı'na eklenen 10 bin fidanla ormandaki ağaç sayısı 30 bine çıkartıldı.
Maratona BiP uygulaması üzerinden kayıt yaptıran katılımcı sayısı kadar daha fidan da ormana eklenecek.