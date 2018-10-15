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Kazanan doğa oldu

Maratonu’nu erkeklerde Etiyopyalı Getaye Gelaw, kadınlarda ise Rus Sepeliova ilk sırada tamamladı. Asıl kazanan ise 10 bin fidanın daha dikildiği Turkcell Barış Ormanı’ydı

MUSTAFA NACAR Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2018
Kazanan doğa oldu
Turkcell'in ana sponsorluğunda, "Barış için koşuyoruz" sloganıyla dördüncüsü gerçekleştirilen Maratonu'nda 42 kilometrelik parkuru, erkeklerde Etiyopyalı Getaye Gelaw, kadınlarda Rus Svetlana Sepeliova ilk sırada bitirdi. Binlerce sporseverin katıldığı organizasyonda, yarı maraton kategorisinde erkeklerde Etiyopya'dan Fetene Alemu, kadınlarda Fatma Demir şampiyon oldu. Maraton kapsamında Turkcell Barış Ormanı'na eklenen 10 bin fidanla ormandaki ağaç sayısı 30 bine çıkartıldı. Maratona BiP uygulaması üzerinden kayıt yaptıran katılımcı sayısı kadar daha fidan da ormana eklenecek.
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Kazanan doğa oldu
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