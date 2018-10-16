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'dan bronz madalya

’nda mücadele eden Fenerbahçeli milli atlet , kadınlar cirit atmada bronz madalya kazandı.

DHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2018 22:48 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 23:15
Münevver Hancı'dan bronz madalya

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen 2018 'nda atletizm müsabakaları 6'ncı gün yarışmalarıyla tamamlandı. Türkiye, milli atlet Özlem Becerek'in disk atmadaki üçüncülüğü ve Mehmet Çelik'in 800 metredeki bronz madalyasının ardından cirit atmada mücadele eden bir diğer atlet ile bir madalya daha kazandı.

13 Ekim'de yapılan cirit atma ilk finalinde 57.41'lik derecesiyle 3'üncülük elde eden Münevver, bugün yapılan ikinci finalde ise 57.06'lık derecesiyle 3'üncü sırada yer aldı. İki aşamanın toplamına göre madalyaların dağıtıldığı atletizm müsabakalarında kadınlar cirit atma genel sıralamasında 114.47 metrelik dereceye ulaşan Münevver Hancı üçüncü oldu ve bronz madalya kazandı.

Yunan Elina Tzengko 125.08 metre ile kürsünün ilk, Ekvatorlu Juleisy Angulo 115.03 metre ile ikinci basamağına çıktı.

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Münevver Hancı'dan bronz madalya
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