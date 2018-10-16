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Teşekkürler

Khabib Nurmagomedov, McGregor’a karşı zaferini anlatan ve ’da çizilen bir resmi paylaştı ve “Desteğiniz için teşekkür ederim” dedi

Giriş Tarihi: 16.10.2018
Teşekkürler Türkiye
Dünyanın konuştuğu UFC hafif sıklet şampiyonu Khabib Nurmagomedov'dan 'deki hayranlarına mesaj var. Dağıstanlı sporcu, İnstagram hesabından 'da Muhammed Emin Türkmen tarafından çizilen ve McGregor karşısındaki zaferini anlatan resmin görüntüsünü paylaştı ve altına da "Türkiye'de bir yer. Desteğiniz için çok teşekkür ederim" diye yazdı.

DEV MAÇ GELİYOR
Khabib dünya gündeminde kalmaya devam edecek çünkü herkesin merak ettiği maç gerçek oluyor. 27'de 27 yapan Khabib'in, "Ormanda tek bir kral vardır. Haydi Floyd şimdi dövüşmeliyiz. 50-0'a karşı 27-0...'' sözlerine cevap geldi. Kariyerindeki 50 maçın tamamını kazanan , Khabib'in meydan okumasını sosyal medyadan kabul ettiğini kamuoyuna duyurdu.
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