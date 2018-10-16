Teşekkürler Türkiye

Dünyanın konuştuğu UFC hafif sıklet şampiyonu Khabib Nurmagomedov'dan Türkiye
'deki hayranlarına mesaj var. Dağıstanlı sporcu, İnstagram hesabından İstanbul
'da Muhammed Emin Türkmen tarafından çizilen ve McGregor karşısındaki zaferini anlatan resmin görüntüsünü paylaştı ve altına da "Türkiye'de bir yer. Desteğiniz için çok teşekkür ederim
" diye yazdı. DEV MAÇ GELİYOR
Khabib dünya gündeminde kalmaya devam edecek çünkü herkesin merak ettiği maç gerçek oluyor. 27'de 27 yapan Khabib'in, "Ormanda tek bir kral vardır. Haydi Floyd şimdi dövüşmeliyiz. 50-0'a karşı 27-0...
'' sözlerine cevap geldi. Kariyerindeki 50 maçın tamamını kazanan Floyd Mayweather
, Khabib'in meydan okumasını sosyal medyadan kabul ettiğini kamuoyuna duyurdu.