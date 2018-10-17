Saul Alvarez'den 365 milyon Dolarlık tarihi anlaşma

İngiltere merkezli internet yayın platformu DAZN, Dünya Boks Birliği (WBA) ve Dünya Boks Konseyi (WBC) orta siklet şampiyonu Saul Alvarez ile 11 müsabakayı kapsayan 5 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Sözleşmenin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi ancak İngiliz yayın kurumu BBC ve ekonomi dergisi Forbes'un da aralarında bulunduğu birçok basın kuruluşu, anlaşmanın 365 milyon dolar karşılığında yapıldığını paylaştı.

28 yaşındaki "Canelo" lakaplı Alvarez böylece 2014'te Amerikan Beyzbol Ligi (MLB) takımlarından Miami Marlins ile sözleşmesini, 325 milyon dolar karşılığında 6+7 yıl uzatan Giancarlo Stanton'ı geçti ve spor tarihinin en pahalı anlaşmasına imza attı.

Kariyerinde 50 galibiyet, 1 mağlubiyet, 2 beraberliği bulunan Alvarez, anlaşma kapsamındaki ilk maçına, WBA süper orta sıklet şampiyonu İngiliz Rocky Fielding karşısında çıkacak.

WBA süper orta sıklet unvan maçı, 15 Aralık'ta ABD'nin New York kentindeki Madison Square Garden'da yapılacak.