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Yılın atleti ödülünde finale kaldı

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcu , "yılın atleti" oylamasında üst üste ikinci kez finale kaldı. nin ödülleri, 26 Ekim Cuma günü sahiplerine verilecek.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018 10:27
Yılın atleti ödülünde Ramil Guliyev finale kaldı

ndan yapılan açıklamaya göre dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcu , "yılın atleti" oylamasında üst üste ikinci kez finale kaldı. 28 yaşındaki sprinter, Berlin'de 16 yıllık şampiyona rekorunu kırarak kazandığı altın madalya ve sezon boyu gösterdiği üstün performans sonrasında tarafından finalistler arasına seçildi.

Başlangıçta 10 atletten oluşan aday listesi, internet oyları, federasyon ve medya üyelerinin değerlendirmeleri sonrasında 4'e indi. Buna göre Fransızların dünya rekortmeni dekatleti Kevin Mayer, Avrupa şampiyonu İsveçli sırıkçı Armand Duplantis ve Norveç'in başarılı mesafecisi Jacob Ingebrigtsen ile Ramil Guliyev finalistler arasında yer aldı.

Avrupa Atletizm Birliğinin ödüllerini kazanan atletler, 26 Ekim'de İsviçre'nin Lozan kentindeki törende açıklanacak ve ödüller sahiplerine verilecek.

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