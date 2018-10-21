Haber Hattı

Tarih yazarı Ronaldo
İtalya Serie A'nın 9. haftasında Juventus evinde Genoa ile 1-1 berabere kalıp sezonun ilk puanını kaybederken, Cristiano Ronaldo
attığı gole tarih yazdı. Maçın 18. dakikasında Juve'yi öne geçiren Portekizli süper yıldız, Avrupa'nın 5 büyük liginde 400 gole ulaşan ilk oyuncu oldu.
Ronaldo Juventus formasıyla çıktığı 9 maçta da 5 gol, 4 asistlik performans gösterdi. Milli atletin ihtihar ettiği ortaya çıktı
Diyarbakır'da, eğitim gördüğü okulun soyunma odasında tabanca ile vurulmuş olarak ölü bulunan görme engelli milli atlet Gurbet D.'nin intihar ettiği belirtildi. Yüzde 90 görme engelli Gurbet D.'nin, yüzde 70 görme engelli olan ve 4 ay önce ayrıldığı eski erkek arkadaşı İ. Y.'nin yanında intihar ettiği belirlendi. Olay sonrası ifade veren, İ.Y., "Soyunma odasında ikimiz yalnızdık. Konuştuğumuz sırada çantasından gri renkli tabanca çıkardı ve kalbinin üzerine doğru tutarak ateş etti. Biz yaklaşık 3-4 yıldır birlikteydik, 4 ay önce ayrılmıştık" dedi. Kanarya son topta söndü
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Gündoğdu Adana Basketbol büyük bir süprize imza atarak sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 70-68 yendi. Fenerbahçe son 4 dakikasına 64-60 önde girmesine rağmen kritik serbest atışları kaçırdı ve bitime 2 saniye kala Manolya'nın basketine engel olamayarak sahadan 70-68 mağlup ayrıldı. Diğer sonuçlar şöyle:
G.Saray-İzmit Belediyespor: 73-54, Mersin BŞB-B.Kayseri Basketbol: 89-64, Kırçiçeği Bodrum-Beşiktaş: 58-102, OGM Ormanspor- Çukurova Basketbol: 64-71. Sarri'nin yardımcısı Mourinho'yu çıldırttı
Chelsea deplasmanında Barkley'in 90+6'da attığı golle son anda galibiyeti kaçıran ve 2-2'ye razı olan Manchester United
'da teknik direktör Jose Mourinho
, Maviler'in hocası Sarri'nin yardımcısı Marco Ianni'nin yaptığı tahrikle çılgına döndü. Mourinho'yu güvenlik görevlileri zorlukla durdurdu. Ianni daha sonra soyunma odasına giderek Portekizli'den özür diledi. Maçın ardından Mourinho, kendisine tepki gösteren eski takımı Chelsea'nin taraftarlarına eliyle 3 işareti yaparak, "3 şampiyonluğunuzu ben kazandırdım
" mesajını verdi.