Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Marquez, Japonya'da şampiyonluğunu ilan etti

Marquez, 'da şampiyonluğunu ilan etti

MotoGP'de sezonun 16. ayağı Grand Prix'sini kazanan , Dovizioso'nun yarış dışı kalmasıyla kariyerinin 5. şampiyonluğuna ulaştı.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 21.10.2018 12:11
Marquez, Japonya'da şampiyonluğunu ilan etti

'nın 16. yarışı Grand Prix'sini kazanan Repsol Honda takımının İspanyol pilotu , şampiyonluğu garantiledi.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 16. ayağı, Japonya'nın Motegi kentiyle aynı adı taşıyan 4,8 kilometrelik pistte 24 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa 6. sıradan başlayan Marc Marquez, şampiyonluk için çekiştiği Ducati'den Andrea Dovizioso ile son turlara kadar liderlik mücadelesi verdi. Marquez, 20. turda geçtiği Dovizioso'nun bitime 2 tur kala motosikletinin kontrolünü kaybederek yarış dışı kalmasıyla yakaladığı avantajı çok iyi kullandı.

Bu sezon 8'inci, kariyerinin 43. MotoGP zaferine ulaşan Marquez böylece son 3 ayak öncesi şampiyonluk ipini göğüsledi. 25 yaşındaki İspanyol sürücü, 2013, 2014, 2016 ve 2017'den sonra beşinci MotoGP şampiyonluğuna ulaştı.

Liderin 1.5 saniye arkasındaki LCR Honda Castrol'den Cal Crutchlow ikinci, Marquez'den 1.7 saniye sonra bitişe gelen Suzuki Ecstar'dan Alex Rins ise üçüncü oldu.

Sezonun 17. yarışı Avustralya Grand Prix'si, 28 Ekim'de koşulacak.

PİLOTLAR KLASMANI

1. Marc Marquez (İspanya): 296 puan

2. Andrea Dovizioso (İtalya): 194

3. Valentino Rossi (İtalya): 185

4. Maverick Vinales (İspanya): 155

5. Cal Crutchlow (Büyük Britanya): 148

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Marquez, Japonya'da şampiyonluğunu ilan etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN