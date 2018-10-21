Minderde 2 kötü 1 iyi haber

Macaristan
'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası
'nda heyecan serbest stil müsabakalarıyla başladı. Dün mindere çıkan güreşçilerimizden Fatih Erdin
finale yükselirken, altın madalya
beklediğimiz Soner Demirtaş
yarı finalde, Taha Akgül
ise çeyrek finalde elendi. 86 kiloda güreşen Fatih Erdin, Slovak Boris Makoev ve çeyrek finalde de Koreli Gwanuk Kim'i yendikten sonra akşam seansında yarı finalde İspanyol Teymuraz Naskadiaeva Frev ile karşılaştı. İspanyol rakibini de 7-4 yenen Erdin finale yükselerek yüzümüzü güldürdü
. Erdin finalde ABD
'li David Taylor III ile güreşek. 74 kiloda Soner Demirtaş ise yarı finalde Gürcü Avtandil Kentchadze'ye tuşla yenildi. Günün ilk hayal kırıklığı ise 125 kiloda Taha Akgül'den geldi.
Akgül, Alman Matuhin ve Ukraynalı Khotsianıvski'yi puan vermeden yendikten sonra çeyrek finalde İranlı Parviz Hadibasmani'ye son dakikada verdiği iki puanla (3-2) yenildi ve elendi. 61 kiloda Recep Topal, Bulgar rakibi Vladimir Dubov'a (8-6) yenildi ve elendi. Yarı final müsabakaları bu akşam yapılacak. TEK TESELLİ FATİH
86 kiloda Fatih Erdin rakiplerini yenerek altın madalya için mindere çıkmaya hak kazandı. Bugünkü finalde ise rakip ABD'li Taylor...