Haber Hattı

BUGÜN NELER OLDU

Romanya'da gerçekleştirilen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda Ayşegül Özbeğe, gümüş madalyanın sahibi oldu. 76 kilo final mücadelesinde, Çinli rakibi Paliha Paliha'ya mağlup olan milli sporcumuz Özbeğe, Dünya ikincisi olup gümüş madalya elde etti. 72 kiloda Türkiye'yi temsil eden Buse Tosun ise yarı finalde Kazak rakibi Bakbergenova'yu tuş ederek finalde mücadele etme hakkı kazandı.Süper Lig ekibi Kayserispor'a transfer yasağı cezası geldi. 2015-16 sezonunda Malaga'dan kiralanan Adnane Tighadouini'ye ödeme yapmayan Kayserispor'un başkan vekili Naci Bedir, "Kulübümüze 150 bin Euro, 75 bin Frank faiz ve avukatlık masrafları, 1 dönem transfer cezası verildi. Normalde 5 bin Frank ceza gelecekti ancak FIFA'da fazla dosyamız olmasından ötürü ceza üst seviyeden verildi" diye konuştu.Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 2. tur rövanş maçında Kosova ekibi Kastrioti'yi 3-0 yendi. Siyahbeyazlılar, 51 dakika süren karşılaşmanın setlerini 25-11, 25-9 ve 25-14'lük skorlarla aldı. İlk maçı da 3-0 kazanan Kartal, 16'lı finallere yükseldi. Beşiktaş, 16'lı finallerde Aydın Büyükşehir Belediyespor ile eşleşti.İngiltere Premier Lig'de gelecek sezon Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak. Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamada, kulüplerin 2019-2020 sezonunda VAR sisteminin kullanılması konusunda Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) ve FIFA'ya resmi başvuru yapılacağı belirtildi.