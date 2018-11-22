Haber turu

ECZACIBAŞI'NDAN

LİGİ'NE

SOMPO

JAPAN

BUGÜN NELER OLDU

VF Başkent Voleybol Salonu'nda düzenlenen ve "Voleybol Her Yerde" projesi kapsamında gerçekleştirilen törene katılım yoğun oldu; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Voleybol Lisesi öğrencileri ve davetliler katıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, törende yaptığı konuşmada, imzalanan protokolle voleybolun daha da yaygınlaşacağını belirterek,dedi. Bakanlığın ilçelerden beldelere kadar çok güzel tesisler yaptığına dikkati çeken Kasapoğlu, "Siz gençlerden bu tesisleri gece gündüz doldurmanızı bekliyoruz. Var mısınız gençler" ifadelerini kullandı.2019 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı daha önce garantileyen A Milli Kadın Basketbol Takımı, B Grubu'ndaki son maçında Kayseri'de Belarus'u konuk etti. Potanın Perileri, 60-56 kaybetmesine rağmen grubunu lider tamamladı. Çekişmeli geçen ilk periyot 17-17 berabere bitti. İkinci periyotta Olcay Çakır'ın etkili oyununa, Belarus Snytsina ile cevap verdi.Karşılaşmanın ikinci yarısına Belarus etkili başladı ve art arda bulduğu sayılarla periyodu 45-41 önde kapattı. Son periyotta da üstünlüğünü koruyan konuk ekip, maçı 60-56 kazandı.ECZACIBAŞI VitrA, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında konuk ettiği Rus ekibi Uralochka- NTMK'yı 3-0 yendi. Setler; 25-16, 25-17 ve 25-21 sonuçlandı. E Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, deplasmanda Rus ekibi Dinamo Moskova'yı 3-1 yendi. Kanarya, 25-17, 17-25, 25-18 ve 25-11'lik setlerle sonuca gitti. Arkas Spor ise CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk hafta maçında misafir ettiği Fransa temsilcisi Tours VB'ye 3-0 mağlup oldu.BEŞİKTAŞ Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 7'nci maçında konuk ettiği Union Olimpija'yı 94-84 yenerek, 3'üncü galibiyetini aldı. Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası C Grubu son maçında İstanbul BŞB'yi 86-75 yendi ve grubu ikinci sırada bitirerek, üst tura yükseldi. A Grubu'nda Adatıp Sakarya, CSM CSU Oradea'yı 84-68 yenmesine karşın grubunda 3'üncü oldu ve elendi. EuroCup B Grubu'nda TOFAŞ, 90-90 biten normal süre sonrası Kuban'a uzatmada 105-99 yenildi.