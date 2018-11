BUGÜN NELER OLDU

MOTO3 Dünya Şampiyonası'nda kazandığı birincilikle dikkatleri çeken milli sporcumuz Can Öncü ve ikizi Deniz Öncü, Dünya Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası'nın 8. ayak yarışlarına katıldılar. Red Bull KTM Ajo takımıyla İspanya'nın Ricardo Tormo Pisti'nde (4,000 mt) yapılan yarışlarda mücadele eden Can Öncü sezonu kupayla tamamladı. Rakipleriyle başa baş mücadele eden Can Öncü, kırmızı bayrakla durdurulan yarışı üçüncülükle bitirdi.