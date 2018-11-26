Şampiyon sezonu muhteşem bitirdi

BUGÜN NELER OLDU

2018 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın son yarışı Abu Dabi Prix'sini, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı. Mercedes'in, hem pilotlar hem de takımlar klasmanında şampiyonluğu garantilediği sezonun 21. ve son mücadelesi, Abu Dabi'deki Yas Marina Pisti'nde 55 tur üzerinden yapıldı. Lewis Hamilton, 'pole pozisyonu'ndan başladığı yarışı kontrol altında götürerek, bu sezon 11'inci kariyerinin 73. birinciliğine ulaştı. Ferrari sürücüsü Sebastian Vettel 2'nci, liderden 12.7 saniye sonra finişe gelen Red Bull-TAG Heuer'den Max Verstappen ise 3. oldu.