"Bütün emelimiz sağlıklı bir e-spor nesli yetiştirmek"

Türkiye E-Spor Federasyonunun, Zula oyununun sahibi InGame Group ile yaptığı iş birliği protokolü sonrasında, AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Alper Afşin Özdemir, teknoloji bağımlılığının çok hassas bir konu olduğunu belirtti:

Özdemir, aldıkları önlem ve hedefleri hakkında şunları kaydetti:

"Bir gencimiz e-spor kariyerini oluştururken, kesinlikle eğitiminden ve sağlığından ödün vermemeli. Teknoloji bağımlılığı bizim için çok hassas bir konu. Federasyonunun temel kurulma amaçlarından bir tanesi de bu. Doğru bir şekilde bu arkadaşlarımızı yönlendirme, kariyerlerinin oluşmasına vesile olmak. Belirli aralıklarla yayınlayacağımız raporlar ve vereceğimiz seminerlerle hem gençlerimizi hem de çocuklarımızı doğru yönlendirmeye çalışacağız. Diğer tarafta da şu bilincin oturması bizler için önemli, her şeyin fazlası zarar. Bugün fazladan spor yaptığınızda bu sizi rahatsız ediyorsa, fazlasıyla bilgisayar başında kalmak da zararlı olabilir. Doğru ve dengeli şekilde, eğitimden, sağlıktan ödün vermeden bu arkadaşların kariyerlerini devam etmesi gerekiyor. Bütün emelimiz gayemiz bu anlamda sağlıklı, sıhhatli bir yeni e-spor nesli yetiştirmek."

"KÖKLÜ FUTBOL KULÜPLERİNİN E-SPOR'A GİRMELERİ ÇOK ÖNEMLİ"

Köklü futbol kulüplerinin e-spor takımı kurmalarının, bu sporun gelişimi için çok önemli olduğunun altını çizen TESFED Başkanı, şöyle konuştu:

"Bugün Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Bursaspor, Başakşehir gibi takımların farklı farklı oyunlarda adım attığını, e-spor'a yatırım yaptıklarını görüyoruz. Köklü futbol kulüplerinin e-spor'a girmeleri çok önemli. Hem e-spor'un geniş kitlelere yayılması hem de Z jenerasyonu dediğimiz kitleye ilk dokunma anlamında bu yatırımların önemli olduğunu düşünüyorum. Bizler, taraftarlık olgusu ile babamızın sırtında maça giderek tanıştık ama bugünün çocukları taraftarlık olgusu ile bilgisayar başında tanışıyor. Bu anlamda spor kulüplerinin yaptığı bu atılımı değerli buluyorum."

InGame Group ile yaptıkları protokole de değinen Özdemir, "InGame Group'la beraber sektöre fayda sağlayacak, e-spor ekosistemini ülkemizde geliştirecek, gençlerimizi yönlendirecek protokolün ilk adımını attık. Protokolde, beraber yapacağımız projeleri açıkladık. Liseler arası turnuvamız, beraber hayata geçireceğimiz Türkiye kupamız olacak. Zula oynayan takımların, lisanslı takımlar haline dönüşmesi, oyuncuların da sporcu statüsü kazanarak federasyon bünyesinde e-spor lisansları alması, protokolün temel maddelerini oluşturuyor. Bunlar oluşturmak istediğimiz yapının ilk adımları." ifadelerini kullandı.

E-spor'un gelişiminde tesisleşmenin de büyük önem taşıdığını aktaran Başkan Özdemir, "Oyun sahipliği e-spor'u diğer branşlardan ayıran en önemli etken. Futbol, basketbol gibi oyunların bir sahipliği yok ama e-spor çatısı altındaki oyunların sahipliği ve yapımcı firmaları var. O yüzden tesisleşme yatırımları da oyuncu firmalar tarafından gerçekleştiriliyor. Takımlar fiziki olarak o tesislerde oyunlarını oynuyor olacaklar. E-spor tesis yatırımlarının ülkemizde yapılacak olması federasyonumuz ve ülkemiz için çok önemli bir gelişim." diyerek sözlerini tamamladı.