VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yaptı

CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında VakıfBank, Bulgaristan temsilcisi Maritza'yı 3-0 mağlup etti. VakıfBank, 25-16, 25-16 ve 25-21'lik setlerle mücadeleden 3-0 galip ayrılırken VakıfBank, grupta 2'nci maçınıda kazandı. VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki üçüncü maçında ise; 23 Ocak 2019, Çarşamba günü, deplasmanda Fransa'nın Beziers VB takımı ile karşılaşacak.

SALON: Kolodruma

HAKEMLER: Pawel Burkiewicz (Polonya), Stefan Bernström (İsveç)

MARITZA PLOVDIV: Weiss, Petkova, Cross, Holston, Paskova, Dimitrova, Todorova (L) (S.Dimitrova, Shahpazova)

VAKIFBANK: Robinson, Zehra, Cansu, Zhu, Rasic, Ebrar, Ayça (L), Gizem (L) (Tuğba)

SETLER: 16-25, 16-25, 21-25

SÜRE: 70 dakika (23, 22, 25)