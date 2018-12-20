Yankı Erel, hedef yükseltti

18 yaşındaki milli tenisçi Yankı Erel, "Wimbledon'dan sonra hedeflerim büyüdü. Gençler kategorisi çiftlerde grand slam şampiyonu oldum. Artık hedefim büyüklerde tekler şampiyonu olmak. Federer'lerin kategorisinde bu kupayı kazanmak." diye konuştu.

Artık daha güçlü rakiplerle karşılaşacağını dile getiren Yankı, "Bundan sonra rakiplerim hem yaş olarak benden daha büyük hem de daha kuvvetli olacak. Benim de bunun için daha çok çalışmam gerekiyor. Antrenman programım yoğun bir şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Yankı, dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic'i örnek aldığını aktararak, "Rafael Nadal ve Roger Federer gibi sporcular da çok ayrı ama Novak Djokovic'i örnek alıyorum. Kendime daha yakın görüyorum. Sol elimi kullanıyorum. Rakiplerime ters geliyorum. Bu avantajımı kullanıyorum." şeklinde görüş belirtti.