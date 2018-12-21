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'ta "tie-break" dönemi

Sezonun ilk grand-slam turnuvası 'ın final setlerinde "tie-break" uygulamasına geçileceği duyuruldu.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 21.12.2018 15:57
Avustralya Açık'ta tie-break dönemi

Sezonun ilk grand-slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın final setlerinde "tie-break" uygulamasına geçilecek.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Avustralya Açık'ta maçların final setinde 6-6 eşitlik olması durumunda, doğrudan tie-break uygulamasına geçileceği ve 10 puana gelen ilk tenisçinin kazanan sayılacağı belirtildi.

Söz konusu değişiklik, 14-27 Ocak 2019 tarihleri arasında düzenlenecek Avustralya Açık'ta uygulamaya konulacak.

Dört grand slam turnuvasından ABD Açık, bu uygulamayı yapan ilk turnuva olurken, Wimbledon ise geçen ekim ayında aldığı kararla aynı sisteme gelecek yıldan itibaren başlanacağını duyurmuştu.

Final setini en az iki farkla kazanma zorunluluğu, sadece Fransa Açık'ta devam ediyor.

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Avustralya Açık'ta "tie-break" dönemi
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