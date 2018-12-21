Haber Hattı

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VAKIFBANK Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında konuk olduğu Bulgaristan temsilcisi Maritza'yı 3-0 mağlup etti. Filibe kentindeki Kolodruma Spor Salonu'nda oynanan müsabakada temsilcimiz, 25-16, 25-16 ve 25-21'lik setlerle rakibini devirmeyi başardı. Gruptaki liderliğini sürdüren sarı-siyahlılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet serisini 24 maça çıkardı. Karşılaşmanın en Skorer ismi 15 sayı ile Zhu Ting oldu.NBA'DE Batı Konferansı takımlarından Houston Rockets, sahasında Washington Wizards'ı 136- 118 yenerken, bir maçta en fazla üç sayı atan takım olarak tarihe geçti. Wizards karşısında bu sezon 16. galibiyetini elde eden Rockets, 26 üç sayı isabeti bularak NBA rekoru kırdı. Bu alanda daha önceki rekor 25 üçlükle Cleveland Cavaliers'a aitti. James Harden'ın 35 sayıyla en skorer isim olduğu maçta, Clint Capela 20 sayı, 12 ribaunt, P.J. Tucker 11 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı. Wizards'ta ise Bradley Beal 28 sayıyla maçı tamamladı. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda Charlotte Hornets'a 110-99 mağlup oldu. Cedi Osman'ın 13 sayı, 2 ribaunt, 2 asistle oynadığı mücadelede Jordan Clarkson 20 sayı üretti.