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MAÇ SONUCU | 3-2

, 'nin 11. haftasında deplasmanda 'na 3-2 mağlup oldu.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 25.12.2018 21:12
MAÇ SONUCU | Karayolları 3-2 Beşiktaş

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 11. haftasında Karayolları, konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Çetin Ok, Meryem Tekol Pelenk

Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Güveli, Tumas, Saliha Şahin, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Gerasymova, Kübra Kegan, Esra Betül Çetin, Mariana Aydın, Yasemin Özel)

Beşiktaş: Ceren Kestirengöz, Janset Cemre Erkul, Rykhliuk, Humay Topaloğlu, Belien, Arelya Karasoy (Pınar Atasever, Tuğçe Ersan, Merve Tanıl, Dilara Bilge, Merve İkbal Albayrak)

Setler: 26-24, 25-23, 23-25, 23-25, 15-12

Süre: 143 dakika (33, 29, 30, 31, 20)

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MAÇ SONUCU | Karayolları 3-2 Beşiktaş
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