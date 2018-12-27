Yılın sporcusu Djokovic

BUGÜN NELER OLDU

2018'i iki Grand Slam şampiyonluğu ile kapatan Sırp tenisçi Novak Djokovic, Avrupa'da yılın sporcusu seçildi. Polonya Haber Ajansı (PAP) spor servisinin düzenlediği, aralarında Anadolu Ajansı'nın yer aldığı 23 haber ajansının katıldığı oylamada, 145 oy alan 31 yaşındaki Djokovic, en iyi sporcu ödülüne layık görüldü. Hırvatistan Milli Takımı ve Real Madrid'in yıldızı Luka Modric 132 oyla ikinci sırada yer alırken, Formula 1'de kariyerinin beşinci şampiyonluğunu kazanan Büyük Britanyalı Lewis Hamilton 114 oyla üçüncü oldu.