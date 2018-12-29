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son yolculuğuna uğurlandı

83. 'na 47. kez katılan ve koşu sırasında vefat eden 91 yaşındaki eski master milli atlet 'nın cenazesi toprağa verildi.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 29.12.2018 15:48
Erdoğan Dulda son yolculuğuna uğurlandı

83. Büyük Atatürk Koşusu'na 47. kez katılan ve koşu sırasında vefat eden 91 yaşındaki eski master milli atlet Erdoğan Dulda'nın cenazesi toprağa verildi.

Erdoğan Dulda'nın naaşı, İsmet Oğultürk Camisi'nde öğleğin kılınan cenaze namazının ardından, Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, merhumun kızları Ayşenur ile Yurdanur Dulda'nın yanı sıra, aile yakınları, Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve atletizm camiasından isimler katıldı.

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Erdoğan Dulda son yolculuğuna uğurlandı
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