Haber Hattı

FENERBAHÇE'NIN sezon başı satın alma opsiyonu ile kiraladığı Cezayirli futbolcu Yassine Benzia'yı geri gönderme planı suya düştü. Fransız La Voix du Nord gazetesinin haberine göre; Lille bonservisini elinde tuttuğu Benzia'nın Fenerbahçe ile sözleşmesini tamamlamadan geri dönmesine sıcak bakmadı. Büyük ümitlerle sarı-lacivertli renklere kazandırılan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu sezonun ilk yarısında hayal kırıklığı yaratmıştı.TENİSTE sezonun ilk Grand Slam'i Avustralya Açık öncesi turnuvalar başlarken, tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol Rafael Nadal, sakatlığı nedeniyle Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası'ndan çekildi. 32 yaşındaki Nadal,şeklinde konuştu.PREMİER Lig ekiplerinden Chelsea, Almanya'nın Borussia Dortmund takımından Hırvat kökenli ABD'li futbolcu Christian Pulisic'i gelecek sezon için transfer etti.Christian Pulisic'in sezon sonuna kadar Borussia Dortmund'da kiralık oynayacağı,KONYASPOR, bu yıl sosyal sorumluluk projelerinde şampiyon oldu. Yeşilbeyazlılar, takım olarak önemli mesajlarla topluma öncülük etti. İşte o mesajların bazıları: Beşiktaş maçında, 15 Temmuz destanının simge ismi, şehit Ömer Halisdemir'in 42 bin maskesi dağıtıldı. Gent maçında seremoniye 'melek yüzlüler' olarak da bilinen down sendromlu çocuklarla çıktı. Her maçta şehit aileleri ve gaziler, down sendromlu çocuklar ve mülteci çocukların binlercesi misafir edildiTRABZONSPOR'UN yollarını ayırdığı Mustafa Akbaş'ın menajeri Mustafa Özkan, Beşiktaş'la anlaştıklarını ancak şu anda bekleme aşamasında olduklarını söyledi. Özkan, "Beşiktaş ile görüştük, rakamsal olarak da anlaştık. Ancak şöyle bir şey var; büyük takımlar önce hedef transferleri yapmak, sonra yerli oyuncuları almak istiyorlar. Görüşmemizin sonrasında 'Bekle' dediler bize. Şu an bekleme aşamasındayız. 1-2 gün içerisinde belli olur" ifadelerini kullandı.