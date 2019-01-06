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, Başkent'te rahat kazandı

Voleybol Efeler Ligi'nde 2018-2019 sezonunun 2. yarısının ilk maçında , deplasmanda 'u 3-0 yendi.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 6.1.2019 16:28
Fenerbahçe, Başkent'te rahat kazandı

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Efeler Ligi'nde ikinci devrenin ilk hafta maçında Jeopark Kula Belediye ile karşılaştı. Fenerbahçe, setlerini 19-25, 16-25 ve 16-25 önde tamamladığı maçı 3-0 kazandı.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Salim Bektaş, Ali Sarıkuzu

Jeopark Kula Belediyespor: Rahmi Çağlar Aksoy, Harun Salif, Ertuğrul Gazi Metin, Demirhan Durul, Jekic, Bünyamin Aslan (Selim Yıldırım, Emir Boran Gökçınar)

Fenerbahçe: Ulaş Kıyak, İzzet Ünver, Emre Batur, Ter Maat, Cupkovic, Halil İbrahim Kurt (Caner Dengin, Oğuzhan Karasu, Ahmet Can Büyükgöz, Ferhat Akdeniz, Bertuğ Öndeş)

Setler: 19-25, 16-25, 16-25

Süre: 79 dakika (26, 29, 24)

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Fenerbahçe, Başkent'te rahat kazandı
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