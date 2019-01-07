Haber Hattı

BUGÜN NELER OLDU

İSTANBUL'DA faaliyet gösteren amatör futbol takımlarının taraftarları, şiddet olaylarının son bulması amacıyla bir araya geldi. Kağıthanesporlu taraftarların ev sahipliğinde Nurtepe'de düzenlenen İstanbul Taraftar Grupları Birlik ve Beraberlik Yemeği'nde, Süper Amatör Lig maçı öncesinde Küçükköyspor taraftarı 17 yaşındaki Muhammed Yücel'in bıçaklanarak öldürülmesiyle gündeme gelen şiddete karşı dostluk mesajı verildi. Yaklaşık 2 saat süren toplantının sonunda aralarında husumet olduğu bilinen taraftar grupları birlikte fotoğraf çektirdi. TFF, olaylar gerekçesiyle 4, 5 ve 6 Ocak'ta Türkiye genelindeki tüm amatör müsabakaların oynanmayacağını duyurmuştu.İSVEÇ'IN Göteborg kentinde 18 yaşındaki bir gence, Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz'a ırkçı saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 2 bin kron (yaklaşık bin 150 TL) para cezası verildi. İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre Göteborg Savcılığı, Rusya'daki 2018 Dünya Kupası'nda Almanya maçı sonrası Jimmy Durmaz'a sosyal medya hesabı üzerinden ırkçı söylemde bulunan bir gence 2 bin kron para cezası verilmesine hükmetti. Ülkenin önde gelen gazetesi Aftonbladet'e konuşan Jimmy Durmaz, bu tür ırkçı ve nefret söylemlerinin cezasız kalmamasının sevindirici olduğunu aktardı.KÖRFEZ ülkeleri ve Mısır tarafından Katar'a uygulanan siyasi ve ekonomik abluka spora da yansıdı. Birleşik Arap Emirlikleri, Katarlı 5 gazetecinin Asya Kupası'nı takip etmek üzere ülkeye girmelerine izin vermedi. BAE tarafından ülkeye alınmayan gazetecilerden biri, diğer basın mensuplarıyla birlikte gerekli işlemleri yaptıklarını ve Asya Futbol Konfederasyonu'na (AFC) akredite olduklarını ifade etti. Katar-Lübnan ve Katar-Kuzey Kore karşılaşmalarını takip etmek istediklerini dile getiren gazeteci, Dubai Uluslararası Havalimanı'nda sorgulandıklarını ve 13 saat burada tutulduklarını belirtti.VOLEYBOL Erkekler Efeler Ligi'nde ikinci yarı dün başladı. Fenerbahçe, Ankara deplasmanında TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada Jeopark Kula Belediyesi'ni 19-25, 16-25 ve 16-25'lik setlerle 3-0 yenerek üç puanı hanesine yazdırmayı başardı. Ter Maat 19, Emre Batur 8 sayı ile oynarken kontrolü elinden hiç bırakmayan sarı-lacivertli takım, rakip hatasından dolayı tam 30 sayı kazandı. Ligde 5. galibiyetini alan Fenerbahçe ayrıca 12 blok ve 4 ace ile de Jeopark Kula Belediye'ye üstünlük sağladı. Sahaya 8 oyuncu ile çıkan Kula Belediye bu sonuçla ligdeki 12'nci maçını da kaybetti.DÜNYA Okçuluk Federasyonu'nun 2018 yılının sporcusu oylamasında adaylar arasında Türk sporcular da var. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre Mete Gazoz, Yasemin Ecem Anagöz, Yeşim Bostan, Bahattin Hekimoğlu ve Merve Nur Eroğlu, oylamada yer aldı. 'En iyi antrenör adayları' arasında ise Milli Takım Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, 'En iyi çıkış yapan sporcu adayları' arasında Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz yer alıyor. Sonuçlara Dünya Okçuluk Federasyonu Uzman Komisyonu karar verecek.