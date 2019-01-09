Hamza Yerlikaya: "Yeni ve güçlü Türkiye yolunda birlik ve beraberlik içinde var gücümüzle çalışacağız"

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Antalya Spor Salonunda düzenlenen 'Okul Sporları Yıldız Kızlar ve Erkekler Basketbol müsabakaları' ödül töreni düzenlendi. Törene, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli ve aileler katıldı. Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya müsabakalarda birinci olan sporculara kupa ve madalyalarını takdim ederek, başarılarının devamını diledi.

Kepez Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı çok amaçlı spor salonu ve Antalya spor salonunun antrenman tesislerini yerinde inceleyen Yerlikaya, çalışmalar hakkında antrenörlerinden bilgi aldı. Ardından Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Yerlikaya, gençlik merkezindeki sosyal faaliyetlerin üniversite öğrencilerinin kişisel gelişimine katkı sağladığının altını çizdi.

Sosyal projeler içinde yer alan gençlerin hem derslerinde hem de hayatlarında başarılar elde edeceğini belirten Yerlikaya, "İnsan kendini geliştirmelidir. O bakımdan gençlik merkezi, üniversite öğrencilerinin kendilerini farklı geliştirebileceği bir yerdir. Üniversiteyi iyi bir şehirde okumak, iyi bir sosyal çevrenin içerisinde bulunmak çok önemlidir. Farklılık, kurduğunuz hayallerin gerçekleşmesi bakımından doğru yer gençlik merkezidir" şeklinde konuştu.



"VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"

Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'nde bulunan 15 Temmuz köşesinde gençlerin yazdığı anı defterini ve fotoğraflarını inceleyen Yerlikaya, "Yeni ve Güçlü Türkiye yolunda birlik ve beraberlik içinde var gücümüzle çalışacağız. 15 Temmuz gecesi vatanı uğruna canını veren Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. 15 Temmuz'u unutmayacağız ve unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.