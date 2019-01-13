Haber Hattı

BUGÜN NELER OLDU

BEŞİKTAŞ'IN Portekizli yıldızı Quaresma ringe çıktı ve ünlü boksör Avni Yıldırım ile idman yaptı. Portekizli yıldız, "Arkadaşım Avni'ye iyi şanslar diliyorum. 23 Şubat'ta maçı var, onu destekleyin. Ben bir arkadaşı olarak her zamanki hırsıyla o kemeri bize getirmesini umut ediyorum" dedi. Yıldırım ise, "Çok mutlu oldum. Benim için iyi bir moral oldu. Quaresma çok büyük bir futbolcu. Kendisiyle tanışmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı. Avni Yıldırım, Dünya Süper Orta Sıklet Şampiyonluğu için 23 Şubat'ta Los Angeles da ringe çıkacak ve ABD'li Anthony Dirrell ile kapışacak.TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde Gaziantep Basketbol, Galatasaray'ı 71-67 yenerek ilk yarıyı 8 galibiyetle tamamladı. Galatasaray ise 6. kez mağlup oldu. Günün bir diğer maçında Tofaş, Beşiktaş'ı 89-79 mağlup etti ve ilk yarıyı 9 galibiyet, 5 yenilgi ile kapattı. Beşiktaş ise 8 galibiyette kaldı. Kadınlar Basketbol Ligi'nde ise şu sonuçlar alındı: Kırçiçeği Bodrum- Canik Belediyespor: 73-77, Gündoğdu Adana Basketbolİzmit Belediyespor: 84-79, Çukurova Basket-Bellona Kayseri: 97-66. Ligde bugün Galatasaray-Beşiktaş derbisi var.SÜPER Lig'in de yayın haklarını elinde bulunduran beIN Media Group, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) yönetiminin korsan yayıncılıkla mücadelede özen göstermesini istedi. beIN Media Group Üst Yöneticisi Yousef Al Obaidly, Juventus ile Milan arasındaki Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da oynanacağının açıklanmasının ardından Serie A yönetimine bir mektup gönderdi ve 3 istekte bulundu: "Birincisi, FIFA ve AFC'nin (Asya Futbol Konfederasyonu) beoutQ'ya karşı başlattığı ortak yasal girişime katılmanız. İkincisi, Süper Kupa maçı öncesi Suudi yetkililere beoutQ ile mücadelede ciddi adımlar atmaları için çağrıda bulunmanız. Üçüncü olarak da maçın Cidde'de oynanmasının doğru olup olmayacağını yeniden değerlendirmeniz."LEEDS United Teknik Direktörü Bielsa, taktiklerini öğrenmek amacıyla rakip takımın tesislerine ajan soktuğunu itiraf etti. 2002 Dünya Kupası'nda da aynı şeyi yaptığını belirten Bielsa, "Leeds United'da adamımız olduğu doğru. Bu kazanın sorumlusu benim. Bunun doğruluğu veya yanlışlığı, illegal olup olmadığı umurumda değil. Frank Lampard ve Derby County bunun doğru bir davranış olmadığını düşünüyormuş. Bu olaydan sadece ben sorumluyum çünkü Leeds Kulübü'nden bu hareket için izin almadım. Bu çalışmayı Arjantin ile Dünya Kupası'na hazırlandığımız günlerden beri yapıyorum" dedi.İSPANYOL basınİngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Brighton & Hove Albion'u 1-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci yarısında Liverpool, kazandığı penaltıyı Muhammed Salah'ın 50. dakikada gole çevirmesiyle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Puanını 57'e çıkaran Liverpool, en yakın rakibi Manchester City ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla yeniden 7'ye çıkardı.PREMİER Lig takımlarından Everton'da oynayan ancak son zamanlarda kadroya girmekte zorlanan ve takımdan ayrılacağı iddia edilen Cenk Tosun için İngiliz kulübü, 22.5 milyon Euro bonservis ücreti belirledi. İngiliz basınının haberine göre teknik direktör Marco Silva'nın gözden çıkardığı Türk golcü, istenilen teklifin gelmesi halinde satılacak. İngiliz ekibinin, kiralama konusuna da sıcak bakmadığı kaydedildi.