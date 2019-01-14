Haber hattı

ÖZ EVLAT İDARESİNE GEÇEN MANU, FİRESİZ YÜRÜYOR
Hayal kırıklığı yaratan sonuçlar üzerine Jose Mourinho ile yollarını ayıran Manchester United, efsane forveti Ole Gunnar Solskjaer'i teknik patronluğa getirmişti... Kırmızı Şeytanlar, Norveçli teknik adam yönetiminde çıktığı 5. Premier Lig mücadelesini de kazandı. Zirve adayı Tottenham'a konuk olan ManU, Marcus Rashford'un golüyle 1-0 galip geldi. Mourinho sonrası hayata dönen Pogba, harika asistiyle, kaleci De Gea ise ikinci devrede imza attığı 11 kurtarışla galibiyette önemli pay sahibi oldu. BŞB ERZURUMSPOR'UN ARA TRANSFERDE ÖNCELİĞİ GOLCÜ
Spor Toto Süper Lig'de sezon öncesi transfer edilen iki forvetinden ilk yarıda sadece 1 gol katkısı alabilen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da hedef, bu mevkiye takviye yaparak gol yollarındaki sıkıntıyı çözmek. Başkan Hüseyin Üneş, takımdaki eksikleri tespit ettiklerini ve bunların giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Özellikle forvet ihtiyacımız olduğunu herkes biliyor.
Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Sadece o pozisyonda değil ama en büyük eksiğimizin forvet olduğunu söyleyebilirim. Çalışmaları yaptık. Önümüzdeki günlerde bunları şekillendireceğiz" ifadelerini kullandı ÇAYKUR RİZESPOR'DAN HİKMET KARAMAN'A TEPKİ!
Ç.Rizespor eski teknik direktörü Hikmet Karaman'ın Trabzonspor ve Çaykur Rizespor kulüpleri arasındaki gerginliğe ilişkin kullandığı ifadeleri eleştirdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Rizeli, aldığının karşılığını verir ve asla çamur atmaz.
Metin Kalkavan demek, finalde kaybettiği rakibini tebrik edebilecek hoşgörü demektir. Merhum Mehmet Akif'in dediği gibi, 'Yüzsüzdür insanoğlu, kimse bilmez fendini, kime iyilik yaptıysan, ondan koru kendini.'
"(Çaykur Rizespor camiası bana bütün imkanları sundu fakat ben başarısız oldum, özür dilerim.) demek yerine, kendini kurtarmak için anlamsız cümleler kullanmayı yeğlemiştir. Sadece laf üreten isimlere camiamızda yer yoktur." GRİFFİN ESKİ TARAFTARININ ÖNÜNDE 44 SAYI İLE OYNADI
NBA'de Detroit Pistons'ın All Star oyuncusu Blake Griffin, eski takımı L.A.Clippers'ı deplasmanda 109-104 yendikleri maçta tam anlamı ile patladı. Griffin'in 44 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 3 top çalmalık performansına
Andre Drummond da 20 sayı ve 21 ribauntla eşlik etti. Clippers'ta Harrell'ın 21 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, 4 blok, Gallinari'nin 23 sayı ve Lou Williams'ın 22 sayılık performansı galibiyete yetmedi. Diğer sonuçlar:
Heat- Grizzlies: 112-108, Magic-Celtics: 105- 103, Minnesota-Pelicans: 110- 106, Thunder-Spurs: 122-112, Suns-Denver Nuggets: 102-93, Kings-Hornets: 104-97, Utah Jazz-Chicago Bulls: 110-102. ATLETİCO MADRİD, GRİEZMANN'LA KAZANDI; SERİYİ 16 MAÇA ÇIKARDI
La Liga'da 15 maçtır kaybetmeyen Atletico Madrid, Levante'yi de mağlup ederek seriyi 16 maça çıkardı. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 57'nci dakikasında gelen Griezmann'ın penaltı golüyle maçtan 3 puanla ayrılan Madrid ekibi
, 20 maçlık yenilmezlik serisine de bir adım daha yaklaşmış oldu. Atletico Madrid ayrıca puanını da 38'e yükseltip ikinci sıradaki yerini korudu. ANKARAGÜCÜ'NDE BEKTAŞ İSTİFA ETTİ, YÖNETİM KABUL ETMEDİ
Ankaragücü'nde transfer yasağı probleminin aşılamaması, teknik direktör Bayram Bektaş'ın istifa noktasına getirdi. İsmail Kartal'ın görevden alınmasından sonra 17. haftada takımın başına geçen
Bektaş söz verilen transferlerin yapılmaması üzerine dün istifasını verdi ve idmana da çıkmadı. Ancak Ankaragücü yönetimi bunu kabul etmedi. Kulüpten de Bektaş'ın bugün Beştepe Tesisleri'nde başkanla bir araya geleceği açıklandı. Ligde 12. sırada bulunan Ankaragücü, ikinci yarının ilk maçında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak.