Haber hattı

BUGÜN NELER OLDU

Hayal kırıklığı yaratan sonuçlar üzerine Jose Mourinho ile yollarını ayıran Manchester United, efsane forveti Ole Gunnar Solskjaer'i teknik patronluğa getirmişti... Kırmızı Şeytanlar, Norveçli teknik adam yönetiminde çıktığı 5. Premier Lig mücadelesini de kazandı. Zirve adayı Tottenham'a konuk olan ManU, Marcus Rashford'un golüyle 1-0 galip geldi. Mourinho sonrası hayata dönen Pogba, harika asistiyle, kaleci De Gea ise ikinci devrede imza attığı 11 kurtarışla galibiyette önemli pay sahibi oldu.Spor Toto Süper Lig'de sezon öncesi transfer edilen iki forvetinden ilk yarıda sadece 1 gol katkısı alabilen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da hedef, bu mevkiye takviye yaparak gol yollarındaki sıkıntıyı çözmek. Başkan Hüseyin Üneş, takımdaki eksikleri tespit ettiklerini ve bunların giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek,Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Sadece o pozisyonda değil ama en büyük eksiğimizin forvet olduğunu söyleyebilirim. Çalışmaları yaptık. Önümüzdeki günlerde bunları şekillendireceğiz" ifadelerini kullandıÇ.Rizespor eski teknik direktörü Hikmet Karaman'ın Trabzonspor ve Çaykur Rizespor kulüpleri arasındaki gerginliğe ilişkin kullandığı ifadeleri eleştirdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Metin Kalkavan demek, finalde kaybettiği rakibini tebrik edebilecek hoşgörü demektir. Merhum Mehmet Akif'in dediği gibi,"(Çaykur Rizespor camiası bana bütün imkanları sundu fakat ben başarısız oldum, özür dilerim.) demek yerine, kendini kurtarmak için anlamsız cümleler kullanmayı yeğlemiştir.NBA'de Detroit Pistons'ın All Star oyuncusu Blake Griffin, eski takımı L.A.Clippers'ı deplasmanda 109-104 yendikleri maçta tam anlamı ile patladı.Andre Drummond da 20 sayı ve 21 ribauntla eşlik etti. Clippers'ta Harrell'ın 21 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, 4 blok, Gallinari'nin 23 sayı ve Lou Williams'ın 22 sayılık performansı galibiyete yetmedi.Heat- Grizzlies: 112-108, Magic-Celtics: 105- 103, Minnesota-Pelicans: 110- 106, Thunder-Spurs: 122-112, Suns-Denver Nuggets: 102-93, Kings-Hornets: 104-97, Utah Jazz-Chicago Bulls: 110-102.La Liga'da 15 maçtır kaybetmeyen Atletico Madrid, Levante'yi de mağlup ederek seriyi 16 maça çıkardı. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 57'nci dakikasında gelen, 20 maçlık yenilmezlik serisine de bir adım daha yaklaşmış oldu. Atletico Madrid ayrıca puanını da 38'e yükseltip ikinci sıradaki yerini korudu.Ankaragücü'nde transfer yasağı probleminin aşılamaması, teknik direktör Bayram Bektaş'ın istifa noktasına getirdi.Bektaş söz verilen transferlerin yapılmaması üzerine dün istifasını verdi ve idmana da çıkmadı. Ancak Ankaragücü yönetimi bunu kabul etmedi. Kulüpten de Bektaş'ın bugün Beştepe Tesisleri'nde başkanla bir araya geleceği açıklandı. Ligde 12. sırada bulunan Ankaragücü,