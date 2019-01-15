FIA’dan Türkiye’ye büyük onur

Kurulduğu günden bu yana sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden TOSFED, çalışmalarına otomobil sporlarında açık ve tutarlı çevre yönetimi hedefi ile devam ediyor. WRC takvimindeki pek çok yarış, yıllardır yapılmasına rağmen henüz 2 yıldız seviyesine sahipken Rally Turkey daha ilk yılında 2 yıldız seviyesinden akredite olmayı başardı.

TOSFED tarafından organize edilen Rally Turkey kapsamında FIA 2 yıldız seviyesinden akredite olma başarısı, projeye destek veren Çevre Koruma ve Ambalaj atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO), Marmaris Belediyesi, AVIS, TOSFED Kadınlar Komitesi ve Toyota Gazoo Racing World Rally Team katkıları ile gerçekleştirdi. Rally Turkey organizasyonundaki tüm etkinliklerin karbon salınımları kayıt altına alınarak gelecek yıllarda çevresel etkinin azaltılabilmesi için sayısal veriler elde edildi.

ÇEVKO ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında çevre bilincinde farkındalık yaratarak karbon ayakizinin azaltılması çalışmaları ile FIA tarafından büyük beğeni aldı. ÇEVKO ve Marmaris Belediyesi işbirliği ile ralli merkezi, servis alanı ve tüm etaplarda oluşturulan geri dönüşüm konteynerleri ile ambalaj atıkları ayrıştırıldı ve böylelikle çevresel fayda sağlandı. Rally Turkey sonrasında 22,5 ton geri dönüştürülebilir ambalaj atığı toplanarak doğanın korunması sağlandı. Toyota Gazoo Racing World Rally Team ve Marmaris Belediyesi işbirliğinde 15 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde İçmeler Pazaryeri'ndeki seyirci noktalarında gönüllülerce temizlik yapıldı. Ayrıca TOSFED'in Facebook, Instgram ve Twitter gibi sosyal medya hesapları kullanılarak ralli severlere çevre bilinci konusunda bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Proje kapsamında TOSFED'in Kadınlar Komitesi ise "Bir Pilot-Bir Fidan" projesi ile Rally Turkey 2018'e katılan dünyanın en hızlı pilotları adına TEMA Vakfı'na bağışta bulundu ve sertifikalar tüm pilotlara sunuldu.

Bu program sayesinde çevresel fayda sağlamak hedefiyle sürdürülebilir projelere imza attıklarını belirten TOSFED Başkan Yardımcısı Nisa Ersoy; "Kayıt altına alınan çevresel etki değerlerini 2019 yılında daha da azaltıp karbon ayak izini başarıyla silen ülke unvanını elde etmek istiyoruz. TOSFED olarak doğa içindeki en hızlı ve en heyecanlı spor olan ralliyi, çevresel, ekonomik ve sosyal boyutları ile ele alıp her aşamasında sürdürülebilirlik bilincimizi yansıtmayı hedefliyoruz" dedi.