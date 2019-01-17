Haber hattı

BUGÜN NELER OLDU

Ligde ilk yarıdaki başarılı performansına rağmen en çok gol yiyen iki takımdan biri olan Kasımpaşa, bu sorununu gidermek için Udinese'de forma giyen 22 yaşındaki genç kaleci Simone Scuffet'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Udinese alt yapısında yetişen İtalyan kalecinin adı milli takım ile de anılıyordu. Bu sezon Serie A'da 9 maçta görev yapan Scuffet, kalesinde 13 gol gördü.Vakıfbank, Venus Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3-2 yendi. Mücadele, 116 dakika sürerken, setler ise 18-25, 25-14, 25-20, 16-25 ve 15-9 sonuçlandı. Hanesine iki puan yazdıran VakıfBank, 12. galibiyetini alırken, Kartal ise 7. kez kaybetti. Diğer sonuçlar: Galatasaray HDI Sigorta- Karayolları: 3-0, Nilüfer Belediye- Türk Hava Yolları: 3-0, Fenerbahçe Opet-Beylikdüzü İhtisas: 3-0, Aydın BŞB-Çanakkale Belediye: 2-3, Halkbank-Eczacıbaşı VitrA: 0-3.Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın 3. gününde, erkeklerin 5 numaralı seribaşı Kevin Anderson ve kadınların 9 numaralı seribaşı Kiki Bertens elendi. Dünya sıralamasının 39. basamağındaki Frances Tiafoe, 3-1 (4-6, 6-4, 6-4, 7-5) yendiği 5 numaralı seribaşı Kevin Anderson'ı turnuvanın dışına itti. Bertens ise dünya 44 numarası Anastasia Pavlyuchenkova'ya 2-1 yenilerek turnuvaya 2. turda veda etti. Öte yandan genç erkeklerde mücadele eden Emir Şendoğan ve Berk İlkel elemelerin ilk turunda maçlarını kaybederek turnuvaya veda etti.Fenerbahçe, Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 9. hafta mücadelesinde misafir ettiği İspanya ekibi Avenida'yı 64-62 yendi. Plum 18, Vaughn 14, Verameyenka da 10 sayıyla galibiyetin mimarları oldu. Kanarya, 6. galibiyetini, İspanya temsilcisi 5. mağlubiyetini aldı. Banvit, FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 11. maçında Rusya ekibi Nizhny'yi 75-72 yendi. Banvit, 7. galibiyetini, Nizhny ise 6. yenilgisini aldı