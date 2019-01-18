İşte voleybolda 14. haftanın programı

Voleybolda Efeler Ligi ile Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 14. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
EFELER LİGİ
Yarın:
14.00 Halkbank-Galatasaray (TVF Başkent)
15.30 Tokat Belediyesi Plevne-İkbal Afyon Belediye Yüntaş (Ali Yücel)
16.00 Arkas Spor-Arhavi Belediyespor (İzmir Atatürk Vestel Venus)
16.30 Jeopark Kula Belediyespor-İnegöl Belediyespor (TVF Başkent)
19.00 Maliye Piyango-Fenerbahçe (TVF Başkent)
20 Ocak Pazar:
14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankası (Hidayet Türkoğlu)
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
Yarın:
14.00 Beşiktaş-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)
18.30 Eczacıbaşı VitrA-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Eczacıbaşı)
20 Ocak Pazar:
14.00 VakıfBank-Fenerbahçe Opet (VakıfBank Spor Sarayı)
16.00 Karayolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)
17.00 Türk Hava Yolları-Halkbank (Burhan Felek)
21 Ocak Pazartesi:
18.00 Çanakkale Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Anafartalar)