Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > İşte voleybolda 14. haftanın programı

İşte voleybolda 14. haftanın programı

Efeler Ligi ile 'ne 14. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2019 10:44
İşte voleybolda 14. haftanın programı

Voleybolda Efeler Ligi ile Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 14. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

EFELER LİGİ

Yarın:

14.00 Halkbank-Galatasaray (TVF Başkent)

15.30 Tokat Belediyesi Plevne-İkbal Afyon Belediye Yüntaş (Ali Yücel)

16.00 Arkas Spor-Arhavi Belediyespor (İzmir Atatürk Vestel Venus)

16.30 Jeopark Kula Belediyespor-İnegöl Belediyespor (TVF Başkent)

19.00 Maliye Piyango-Fenerbahçe (TVF Başkent)

20 Ocak Pazar:

14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankası (Hidayet Türkoğlu)

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ

Yarın:

14.00 Beşiktaş-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)

18.30 Eczacıbaşı VitrA-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Eczacıbaşı)

20 Ocak Pazar:

14.00 VakıfBank-Fenerbahçe Opet (VakıfBank Spor Sarayı)

16.00 Karayolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)

17.00 Türk Hava Yolları-Halkbank (Burhan Felek)

21 Ocak Pazartesi:

18.00 Çanakkale Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Anafartalar)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İşte voleybolda 14. haftanın programı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN