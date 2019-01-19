Sharapova’dan gövde gösterisi

BUGÜN NELER OLDU

Avustralya Açık'ta tek kadınlarda geçen yılın şampiyonu ve 3 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki, 2008'de bu turnuvayı kazanan 30 numaralı seribaşı Maria Sharapova'ya takıldı. Sharapova, maçı 6-4, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 kazandı. Bu maça gelene kadar sadece 3 oyun kaybeden Sharapova, Wozniacki karşısında 4-1 geriye düşmesine rağmen üst üste 5 oyun alarak ilk seti 6-4 kazandı. Son 4 yıldır oynamayan ikili arasındaki 10 maçın son üçü 3 sette bitmişti ve 11. de öyle oldu. İkinci setin başında dengeyi lehine çeviren Wozniacki 3-0 öne geçti. Ancak Sharapova tekrar geri dönüp 4-3 öne geçse de Danimarkalı seti 6-4 kazanmayı bildi. Üçüncü sette ise oyunun kaderi 7. oyunda çizildi. Wozniacki'nin servisinde 15-40 öne geçen Sharapova bu avantajı kullanıp 4-3 öne geçti ve seti 6-3 alıp maçtan 2-1 galip ayrıldı. 37 winner ile dikkat çeken Masha 4. turda Avustralyalı Barty ile karşılaşacak.Turnuvanın peri masalı ise bu yıl ABD'li bir raket, Amanda Anisimova tarafından yazılıyor. Dünya sıralamasında 87. basamakta yer alan Anisimova, 11 numaralı seribaşı Belaruslu Sabalenka'yı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek 4. tura yükseldi ve 16 yaşında bir Grand Slam'de 4. tura çıkan, ilk raket oldu. Erkekler de dahil..