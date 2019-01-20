Açılışta Binali Yıldırım sürprizi

BUGÜN NELER OLDU

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise 5'nci e-spor platformu Riot Games E-Spor Sahnesi'nin açılışını yaptı. 12 yaşındaki torunu Bahar Sena ile geldiği salonda sporcularla tanışan ve sohbet eden Yıldırım, dünyanın en çok takip edilen oyunları arasında olan League of Legends hakkında oyunculardan bilgi aldı. Yıldırım, "Beni buraya torunum getirdi. Kısacık sürede e-sporun 4 milyon aktif oyuncusu olmuş maşallah Türkiye'de. Oyuncu var, taraftar var, federasyon var, şimdi stadınız da oldu. Bakın bu salon bin kişilik. Avrupa'nın en büyüğü" dedi.