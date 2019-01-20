Dev derbi VakıfBank'ın

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-0 yendi.

Fenerbahçe Opet, birinci sete iyi başladı ve 6-2 öne geçti. Sloetjes, servisleriyle skoru 9-9'da eşitledi. VakıfBank, teknik molayı da 12-11 önde geçti. Zhu, geriden ataklarıyla etkili oldu ve VakıfBank seti 25-20 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette sarı-lacivertliler, Vargas'ın etkili ataklarıyla skoru 4-1 yaptı. Fenerbahçe Opet, karşılıklı ataklarla süren oyunda teknik molayı 12-11 önde kapattı. VakıfBank, etkili taktik servis atarak aradaki farkı kapattı ve üstünlük yakaladı. Sloetjes ile Robinson ataklara ortak olunca VakıfBank köşelerden ve arka ortadan gerçekleştirdiği hücumlarla seti 25-23 kazandı ve durumu 2-0 yaptı.

Üçüncü sete VakıfBank, etkili servis atarak başladı. Zhu'nun geriden yaptığı smaçlarla sayı üreten VakıfBank, teknik molayı 12-5 önde geçti. Fenerbahçe Opet, Vargas ile etkili olmak istedi ve aradaki farkı kapatmak için gayret gösterdi. Etkili oyunuyla buna fırsat vermeyen VakıfBank, seti 25-23, maçı da 3-0 kazandı.



Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet Gül

Vakıfbank: Kelsey 11, Kübra 6, Cansu 2, Zhu 17, Zehra 8, Lonneke 14, Gizem (L), Buket, Ayça (L)

Fenerbahçe: Bricio 13, Bahar 9, Vargas 19, Fatma 2, Eda 7, Ana 4, Melis (L), Damla, Polen, Sıla

Setler: 25-20, 25-23, 25-23

Süre: 82 dakika (25', 28', 29')