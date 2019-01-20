Her damla terin karşılığı olacak

Bir zamanlar Muhammed Ali'nin de taktığı süper-orta sıkletin yeşil dünya şampiyonu kemeri için Anthony Dirrell'in karşısına çıkacak olan Avni Yıldırım, 23 Şubat'ta, Los Angeles'taki dev mücadeleye yaklaşık 1 ay kala SABAH'a
konuştu. Dünya boks sahnesinde de yavaş yavaş gündeme oturan eşleşme için konuşan Avni, "İnanılmaz yorucu bir antrenman sürecinden geçiyorum ama çok şükür, her şey iyi gidiyor. Anthony hem benimle hem de yaptığım antrenman süreciyle mücadele etmek zorunda... Maç zamanı tam fit haliyle bir Avni Yıldırım ringe çıkacak, sevenlerim merak etmesin"
ifadelerini kullandı.