Her damla terin karşılığı olacak

BUGÜN NELER OLDU

Bir zamanlar Muhammed Ali'nin de taktığı süper-orta sıkletin yeşil dünya şampiyonu kemeri için Anthony Dirrell'in karşısına çıkacak olan Avni Yıldırım, 23 Şubat'ta, Los Angeles'taki dev mücadeleye yaklaşık 1 ay kalakonuştu. Dünya boks sahnesinde de yavaş yavaş gündeme oturan eşleşme için konuşan Avni,ifadelerini kullandı.