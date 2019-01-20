Spor öncü olacak

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Dünya Etnospor Konfederasyonu Stratejik Plan Çalıştayı, Sheraton Grand İstanbul Ataşehir Otel'de başladı. Toplantının açılışında konuşan Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan, sporun, dünyada kültürel çekişmenin sahalarından biri olduğunun altını çizerek, "Sporun sadece bir faaliyet olmadığını anlıyoruz. Sporun bir kültürel çekişme sahası olduğunu görüyoruz. Dünyada bir kültürel uyanış olacaksa, dünyadaki mevcut kültürel adaletsizliklerin giderilmesi için bir mücadele verilecekse, bu mücadeleyi verecek oyunculardan bir tanesi herhalde Türkiye'dir. Sporla kimliğin, kültürün, inancın ne kadar iç içe geçtiğini görebiliyorsunuz. Başka kültürlerde de bunları göreceğiz, bunlar bizi ve başkalarını etkileyecek, kültürler arası pozitif etkileşimin de kapısını aralayacak" diye konuştu.Erdoğan, "Dünyada tek renkliliğin olmaması gerektiğini, dünyanın çok renkli haliyle güzel olduğunu söylüyoruz. Dünyanın bütün renklerinin kıymetli olduğuna bir vurgu yapmamız gerekiyor" dedi.