Zverev ve Halep turladı

BUGÜN NELER OLDU

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta altıncı gün geride kaldı. Tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı'u 6-3, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup ederek adını dördüncü tura yazdırdı. Turnuvanın 11 numaralı seribaşıise'i 2-6, 6-3, 6-4 ve 6-3'lük setlerin ardından 3-1 mağlup ederek üst tura çıktı. Tek kadınlarda geçen yılın finalisti 1 numaralı seribaşı, 1 saat 17 dakikalık mücadelenin ardından'ı 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek turnuvanın dışında bıraktı. 7 numaralı seribaşıise 2 saat 11 dakika süren zorlu mücadelenin ardından'yi 6-4, 3-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup etti.yi 2-0'la geçen 18 numaralı seribaşıda turnuvada yoluna devam etti.