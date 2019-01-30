Akbatı Koşusu ile Tohum Otizm Vakfı'na destek

Bu yıl ikinci kez gerçekleştirecek olan Akbatı Koşusu'nun kayıt gelirleri ile Tohum Otizm Vakfı desteklenecek.

Yediden yetmişe her yaştan misafiri spor, sağlıklı yaşam, toplumsal farkındalık ve iyilik ekseninde birleştiren Akbatı Koşusu, 24 Mart Pazar günü, 10:00-12:00 saatleri arasında 10K, 5K ve Akbatı Çocuk Koşusu şeklinde üç farklı parkurda gerçekleşecek. Akbatı Çocuk Koşusu'na 4-12 yaşları arasındaki çocukların katılabileceği bildirildi.

Koşunun ardından Festival Park alanında saat 16:00'ya kadar devam edecek spor, müzik ve eğlenceyi bir araya getiren etkinlikler gerçekleştirilecek.