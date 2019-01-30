Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Akbatı Koşusu ile Tohum Otizm Vakfı'na destek

ile 'na destek

'nın destekleneceği , 24 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek.

Giriş Tarihi: 30.1.2019 09:53
Akbatı Koşusu ile Tohum Otizm Vakfı'na destek

Bu yıl ikinci kez gerçekleştirecek olan Akbatı Koşusu'nun kayıt gelirleri ile Tohum Otizm Vakfı desteklenecek.

Yediden yetmişe her yaştan misafiri spor, sağlıklı yaşam, toplumsal farkındalık ve iyilik ekseninde birleştiren Akbatı Koşusu, 24 Mart Pazar günü, 10:00-12:00 saatleri arasında 10K, 5K ve Akbatı Çocuk Koşusu şeklinde üç farklı parkurda gerçekleşecek. Akbatı Çocuk Koşusu'na 4-12 yaşları arasındaki çocukların katılabileceği bildirildi.

Koşunun ardından Festival Park alanında saat 16:00'ya kadar devam edecek spor, müzik ve eğlenceyi bir araya getiren etkinlikler gerçekleştirilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Akbatı Koşusu ile Tohum Otizm Vakfı'na destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN