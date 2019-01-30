Fenerbahçe, Galatasaray'ı tie-break setinde devirdi

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında yapılan derbide Fenerbahçe Opet, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup etti.

Bu sonuçla Fenerbahçe Opet 11. galibiyetini aldı. Galatasaray HDI Sigorta ise 7. mağlubiyetini yaşadı.

Birinci sete Galatasaray iyi başladı ve teknik molayı 12-9 önde geçti. Fenerbahçe Opet, Vargas ile etkili ataklar yaparak skoru 18-18'de eşitledi ve seti 27-25 kazandı.

İkinci sette Fenerbahçe Opet, taktik servis atarak rakibin oyununu bozdu ve teknik molayı 12-5 önde kapattı. Sarı-lacivertliler, seti Vargas ve Bricio'nun sayılarıyla 25-15 önde tamamladı.

Üçüncü sette Fenerbahçe Opet teknik molayı 12-8 önde geçmesine rağmen Galatasaray HDI Sigorta, seti 25-23 kazandı.

Dördüncü sete iyi başlayan Galatasaray HDI Sigorta, teknik molayı 12-11 önde kapattı. Sarı-kırmızılılar, Hande Baladın ve Jackson'ın sayılarıyla seti 25-20 üstün bitirdi.

Tie-break setinde Fenerbahçe Opet daha az hata yaptı. Sarı-lacivertliler, seti 15-13 kazanarak müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Yavuz Akdemir, Esat Danzili

Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Leys, Aslı Kalaç, Meryem Boz, Hande Baladın, Jackson (Gizem Karadayı, Buse Kayacan, Nursevil Aydınlar, Cansu Çetin, Atkinson, Elifsu Ericek)

Fenerbahçe Opet: Bricio, Bahar Toksoy Guidetti, Vargas, Fatma Yıldırım, Eda Dündar Erdem, Antonijevic (Merve Dalbeler, Polen Ünver, Sıla Çalışkan, Rabadzhieva, Dicle Nur Babat)

Setler: 25-27, 15-25, 25-23, 25-20, 13-15

Süre: 136 dakika (33, 25, 27, 27, 24)