Haber hattı

BUGÜN NELER OLDU

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi. Kanarya, ezeli rakibine karşı son 23 maçta 22'nci galibiyetini aldı. İlk iki seti 25-27 ve 15-25 kazanan Fenerbahçe karşısında 3. sette 8-12'den geri dönen G.Saray 25-23 ile durumu 2-1 yaptı. 4. sette liberosu Gamze sakatlanmasına rağmen pes etmeyen Aslan, 25-20 ile maçı altın sete götürdü. Daha az hata yapan Fenerbahçe, 15-13 ile maçı 3-2 kazanmayı bildi. Diğer sonuçlar: THY-Eczacıbaşı: 0-3, VakıfBank-Aydın BŞB: 3-1, Çanakkkale Belediye-Beylikdüzü: 1-3, Karayolları-Halkbank: 3-2.THY Avrupa Ligi'nde bugün Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe Beko'nun Çek pivotu Jan Vesely'nin sağ dizinden menisküs ameliyatı olduğu ve 5-6 hafta takımdan ayrı kalacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Çek oyuncu Avrupa Ligi'nde Bayern Münih (D), Panathinaikos (E), Darüşşafaka Tekfen (D), Anadolu Efes (E), Real Madrid (D) ve Barcelona (E) maçlarını kaçıracak. Vesely lig ve Türkiye Kupası maçlarında da sarı-lacivertli formayı giyemeyecek.Spor Toto Süper Lig'de tutunma mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, prensip anlaşmasına vardığı Bulgaristan'ın Levski Sofya takımında forma giyen Fransız orta saha oyuncusu Gabriel Obertan'ı Erzurum'a getirdi. Kariyerinde daha önce İngiltere'de Manchester United ve Newcastle United, Fransa'da Bordeaux ve Lorient takımlarının formalarını da giyen Obertan'ın, özel bir hastanedeki sağlık kontrolü sonrası kulüple resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.Fenerbahçe, Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 11. hafta maçında konuk ettiği Rusya temsilcisi Dinamo Kursk'a 75-71 mağlup oldu. Kanarya, 4. yenilgisini aldı. Rus temsilcisi ise 11. galibiyetini elde etti. Kadınlar FIBA Avrupa Kupası son 16 turu ikinci maçında Çukurova Basketbol, sahasında Beşiktaş'ı 83-80'le geçerek 8'li finale yükseldi. FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu 13. maçında Banvit, deplasmanda Polonya ekibi Anwil'i 95-84 yendi. Erkekler FIBA Avrupa Kupası 2. tur I Grubu 5. maçında Karşıyaka, deplasmanda Würzburg'a 104- 91'lik skorla boyun eğdi.İran Milli Takımı'nın Asya Kupası yarı finalinde Japonya'ya 3-0 yenildiği maçtan sonra üzücü bir olay yaşandı. Buna göre adı açıklanmayan İranlı bir futbolcu sonuca sinirlenip intihar etti. ISNA'ya konuşan, Bender Abbas kentinde antrenörlük yapan Mecid Zakiri, "Bender Abbas takımlarından Abfa'da kalecilik yapmış 28 yaşındaki futbolcu, milli takımın Japonya'ya yenilmesinden sonra aşırı sinirlenerek intihar etti" dedi.Yeni Malatyaspor, bir süredir peşinden koştuğu Fulham'ın santrforu Aboubakar Kamara'da mutlu sona ulaştı. Fransız forvet ile her konuda anlaşma sağlayan Malatya, Fulham'ın oyuncuyu İngiltere Championship'ten bir takıma göndermek istemesi üzerine son teklifini sunup, beklemeye geçmişti. Pürüzler giderilince Kamara transferi gerçekleşti. 23 yaşındaki oyuncu bu sezon Fulham formasıyla 15 maçta 5 gol attı.