Haber hattı

BUGÜN NELER OLDU

Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, İtalyan smaçör Chiara Di Iulio'yu kadrosuna kattı.bir CEV Şampiyonlar Ligi, iki CEV Kupası ve bir de Challenge Kupası zaferi bulunuyor.Portekiz'de Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası kros yarışmalarındaaltı atletinin tamamı ilk 20 içinde finiş gören Fenerbahçe, sıralamada 23 puanla Fransız Clermont'un önünde Avrupa'nın zirvesine çıktı. 20 yaş altı erkeklerde de Darıca Belediyespor 2014-2016 yıllarında elde ettiği üç şampiyonluğun ardından dördüncü kez bu başarıyı tekrarladı.Milli eskrimciler İtalya ve Macaristan'da düzenlenen şampiyonalarda 1 altın 1 gümüş 1 de bronz madalya kazandı. Cagliari'deki Yıldızlar. Bükreş'teki 17 Yaş Altı Yıldızlar Circuit Turnuvası'nda kılıç branşında mücadele eden Emirhan Çiftçi altın, TOHM sporcusu Ahmet Turgut Taflan ise bronz madalya kazandı.