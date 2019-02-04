Haber hattı

Vakıfbank kadrosunu Di Iulio ile takviye etti
Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, İtalyan smaçör Chiara Di Iulio'yu kadrosuna kattı. Kariyerinde İtalya'da lig ve kupa şampiyonlukları olan 1,85 metre boyundaki 33 yaşındaki oyuncunun
bir CEV Şampiyonlar Ligi, iki CEV Kupası ve bir de Challenge Kupası zaferi bulunuyor. F.Bahçe&Darıca Bld Avrupa şampiyonu
Portekiz'de Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası kros yarışmalarında 20 yaş altı kategorilerinde Fenerbahçe ve Darıca Belediyespor şampiyon oldu. 20 yaş altı kızlar kategorisinde Emine Akbingöl, başarılı bir performans sergileyerek yarışı kazanırken,
altı atletinin tamamı ilk 20 içinde finiş gören Fenerbahçe, sıralamada 23 puanla Fransız Clermont'un önünde Avrupa'nın zirvesine çıktı. 20 yaş altı erkeklerde de Darıca Belediyespor 2014-2016 yıllarında elde ettiği üç şampiyonluğun ardından dördüncü kez bu başarıyı tekrarladı. Milli eskrimcilerden üç madalya geldi
Milli eskrimciler İtalya ve Macaristan'da düzenlenen şampiyonalarda 1 altın 1 gümüş 1 de bronz madalya kazandı. Cagliari'deki Yıldızlar 17 Yaş Altı ve Gençler Akdeniz Şampiyonası'nda erkek kılıç branşında Muhammed Furkan Kalender gümüş madalyanın sahibi oldu
. Bükreş'teki 17 Yaş Altı Yıldızlar Circuit Turnuvası'nda kılıç branşında mücadele eden Emirhan Çiftçi altın, TOHM sporcusu Ahmet Turgut Taflan ise bronz madalya kazandı.